Качество звучания и восприятия музыкального произведения исполняемого оркестро?? зависит не только от архитектуры концертного зала драпировок и материала стен но и наличия или отсутствия слушателей в зале. Ученые-акустики оцени...

Другие предметы
Качество звучания и восприятия музыкального произведения исполняемого оркестро?? зависит не только от архитектуры концертного зала драпировок и материала стен но и наличия или отсутствия слушателей в зале. Ученые-акустики оценивая звукопоглощение в концертном зале сравнивают его с особой единицей звукопоглощения. А чему равна эта единица звукопоглощения ? -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEONARDO
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звукопоглощение 1 м^2 открытого окна  тоже делаю =3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Характеристика Гринева из повести "Капитанская дочка"
Ответить
Алгебра
В треугольника ABC проведена бисектриса AL.Угол ALC равен 112 градусов угол ABC равен 106 градусов .Найдите угол АCB
Ответить
Литература
Пожалуйсто помогите вспомните и запишите пять произведений д.н.мамина сибиряка
Ответить
Другие предметы
Если вы взяли на рояле ноту "ля" 1октавы, то гармоники, возникающие совместно с базовым звуком, будут иметь частоты... КАКИЕ? -220Гц -330Гц -...
Ответить
Алгебра
Уважаемые знатоки. Упростить. Хелп. 6c^2/(3+2c) -3c
Ответить