Качество звучания и восприятия музыкального произведения исполняемого оркестро?? зависит не только от архитектуры концертного зала драпировок и материала стен но и наличия или отсутствия слушателей в зале. Ученые-акустики оцени...

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Качество звучания и восприятия музыкального произведения исполняемого оркестро?? зависит не только от архитектуры концертного зала драпировок и материала стен но и наличия или отсутствия слушателей в зале. Ученые-акустики оценивая звукопоглощение в концертном зале сравнивают его с особой единицей звукопоглощения. А чему равна эта единица звукопоглощения ? -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEONARDO

Автор: Гость