Как 387:50 разделить в столбик с проверкой

Математика
Как 387:50 разделить в столбик с проверкой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
387:50=7.74 387 350   370   350     200     200         0 там везде минусы если что
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