Как 387:50 разделить в столбик с проверкой
Математика
Как 387:50 разделить в столбик с проверкой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
387:50=7.74 387 350 370 350 200 200 0 там везде минусы если что
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