Напишите 3 десятичные дроби удовлетворяющие условиям. 8lt;×lt;9;1lt;×lt;2; 0lt;×lt;0,1

Математика
Напишите 3 десятичные дроби удовлетворяющие условиям. 8lt;×lt;9;1lt;×lt;2; 0lt;×lt;0,1
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1. 8.1 2. 1.5 3. 0.05
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