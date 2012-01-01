Распределите имена существительные в 2 группы.Сначала запишите одушевленные,а за??ем не одушевленные имена существительные. слова: Медведь,сорока,лягушка,мак,дуб,магазин,береза,арбуз,капуста,морковь,во-робей,герой,мальчик,дев...
Русский язык
Распределите имена существительные в 2 группы.Сначала запишите одушевленные,а за??ем не одушевленные имена существительные. слова: Медведь,сорока,лягушка,мак,дуб,магазин,береза,арбуз,капуста,морковь,во-робей,герой,мальчик,девочка,пассажир,лошадь,горох,кошка,осока.
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Одушевленные медведь сорока лягушка воробей герой мальчик девочка пассажир лошадь кошка Неодушевленные мак дуб магазин береза арбуз капуста морковь горох осока
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