Решите уравнение х+х/7=-8 ответ:х=-7 (х/7-это дробь,а не деление)

Алгебра
Решите уравнение х+х/7=-8 ответ:х=-7 (х/7-это дробь,а не деление)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x+x/7=-8домножим левую и правую стороны на 7, чтобы сократить и получим7X + 7x/7 =-56сокращаем 7x +x =-568x= -56x=-7

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