Масса котёнка 3/5 кг,а масса щенка 1 3/4 кг .какими будут показания весов если их поместить на весы вместе ? дайте ответ сначала в килограммах а затем в килограммах и граммах

Математика

Масса котёнка 3/5 кг,а масса щенка 1 3/4 кг .какими будут показания весов если их поместить на весы вместе ? дайте ответ сначала в килограммах а затем в килограммах и граммах

Автор: Гость