Масса котёнка 3/5 кг,а масса щенка 1 3/4 кг .какими будут показания весов если их поместить на весы вместе ? дайте ответ сначала в килограммах а затем в килограммах и граммах

Математика
Масса котёнка 3/5 кг,а масса щенка 1 3/4 кг .какими будут показания весов если их поместить на весы вместе ? дайте ответ сначала в килограммах а затем в килограммах и граммах
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