. У человека веснушки – доминируют. В семье оба родителя имеют веснушки, а у их доч??ри их нет. А) Сколько типов гамет у мужчины? Б) Какова вероятность (в частях) рождения в семье ребенка с веснушками? В) Сколько разных фенотип...
Биология
. У человека веснушки – доминируют. В семье оба родителя имеют веснушки, а у их доч??ри их нет. А) Сколько типов гамет у мужчины? Б) Какова вероятность (в частях) рождения в семье ребенка с веснушками? В) Сколько разных фенотипов среди детей в этой семье? Г) Какова вероятность (в частях) рождения в семье ребенка без веснушек? Д) Сколько разных генотипов может быть среди детей?
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Гость:
Думаю, если имел(ла) дело с такими задачами то поймешь))
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