Что такое полифония и гомофония

Гость: Гость:

ПОЛИФОНИЯ — вид многоголосия, основан на одновременном сочетании 2 и более самостоятельных мелодий (в противоположность гомофонии) ГОМОФОНИЯ — вид многоголосия в музыке, основанный на господстве одного голоса, обычно верхнего, и подчинении ему прочих голосов, образующих сопровождение, аккомпанемент.