Что такое полифония и гомофония
Музыка
Что такое полифония и гомофония
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПОЛИФОНИЯ — вид многоголосия, основан на одновременном сочетании 2 и более самостоятельных мелодий (в противоположность гомофонии) ГОМОФОНИЯ — вид многоголосия в музыке, основанный на господстве одного голоса, обычно верхнего, и подчинении ему прочих голосов, образующих сопровождение, аккомпанемент.
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