4/7 x 5/24 : 1 целая 1/14

Математика
4/7 x 5/24 : 1 целая 1/14
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ получается 25/14. т.к четыре седьмых умножаем на пять двадцать четвертых . сокращаем  4 и 24 на 4  получается 5/42 , потом делим 5/42 : 1/15. при делении 2 дробь сокращается сокращаем 15 и 42 и получается 25/14.
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