Помогите пожалуйста....Прошу а)запиши словосочитания lt;lt;голубой цветокgt;gt;и lt;lt;синий китgt;gt;сначала в форме ед.ч. Р.п. Окончания выдели. б)А теперь запиши словосочитания lt;lt;голубой щенокgt;gt;и lt;lt;синий шарфg...

Русский язык

Помогите пожалуйста....Прошу а)запиши словосочитания lt;lt;голубой цветокgt;gt;и lt;lt;синий китgt;gt;сначала в форме ед.ч. Р.п. Окончания выдели. б)А теперь запиши словосочитания lt;lt;голубой щенокgt;gt;и lt;lt;синий шарфgt;gt;в форме ед.ч.И.п.и в форме ед.ч.В.п.(с предлогом или без предлога).окончания выдели.

Автор: Гость