Помогите пожалуйста....Прошу а)запиши словосочитания lt;lt;голубой цветокgt;gt;и lt;lt;синий китgt;gt;сначала в форме ед.ч. Р.п. Окончания выдели. б)А теперь запиши словосочитания lt;lt;голубой щенокgt;gt;и lt;lt;синий шарфg...

Русский язык
Помогите пожалуйста....Прошу а)запиши словосочитания lt;lt;голубой цветокgt;gt;и lt;lt;синий китgt;gt;сначала в форме ед.ч. Р.п. Окончания выдели. б)А теперь запиши словосочитания lt;lt;голубой щенокgt;gt;и lt;lt;синий шарфgt;gt;в форме ед.ч.И.п.и в форме ед.ч.В.п.(с предлогом или без предлога).окончания выдели.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)чего?голубого цветка(Р.п),кого?синего кита(Р.п.) б)кто?голубой щенок(И.п),что?синий шарф(И.п) кого?голубого щенка(В.п) что?синий шарф(В.п)
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