Рассмотри решения примера 21400/70 576200/800
Математика
Рассмотри решения примера 21400/70 576200/800
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)21400/10576200=0.0003 2)0.0003/800=0
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