Как ты понимаеш значение и выражений: диковинные(овощи),предметы быта,ювелирная р??бота,неимоверное количество,домотканый ковёр,экспонировать

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Как ты понимаеш значение и выражений: диковинные(овощи),предметы быта,ювелирная р??бота,неимоверное количество,домотканый ковёр,экспонировать

Автор: Гость