Как ты понимаеш значение и выражений: диковинные(овощи),предметы быта,ювелирная р??бота,неимоверное количество,домотканый ковёр,экспонировать
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Как ты понимаеш значение и выражений: диковинные(овощи),предметы быта,ювелирная р??бота,неимоверное количество,домотканый ковёр,экспонировать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диковинные-невиданные , экзотические,возможно. предметы быта-используемые в обычной жизни ювелирная работа-кропотливая , точная ,старательная неимоверное количество-огромное,необьяснимое. домотканый ковер-ткавщийся на дому. экспонировать-выставить на публику , обозрение.
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