Как архитектура скульптура и театр Древней Греции содействует воспитанию гражда??ина

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Древнегреческие государства в первую очередь отличались от варварских царств своей культурной насыщенностью. В то время как в других народах люди с детсва подвергались насилию и знали что такое война, были суровыми и жестокими, ведь это зависило от условий их проживания. В древней греции люди занимались наукой и культурой потому что они не боролись за свое существование и имели все условия для жизни, а высокое духовное наследие государств древней греции воспитало в людях тягу к знаниям и культуре, ведь именно в древней греции появились первые педагогические школы.