Как автор по твоему мнению относится к своему герою а к гномам а к гендальфу расде??яешь ли ты это отношение

Литература
Как автор по твоему мнению относится к своему герою а к гномам а к гендальфу расде??яешь ли ты это отношение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 автор относится к героям своей сказки как к обычным людям
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