Как автор по твоему мнению относится к своему герою а к гномам а к гендальфу расде??яешь ли ты это отношение
Литература
Как автор по твоему мнению относится к своему герою а к гномам а к гендальфу расде??яешь ли ты это отношение
Ответ(ы):
Гость:
автор относится к героям своей сказки как к обычным людям
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