Как автор по твоему мнению относится к своему герою а к гномам а к гендальфу расде??яешь ли ты это отношение

Литература

Как автор по твоему мнению относится к своему герою а к гномам а к гендальфу расде??яешь ли ты это отношение

Автор: Гость