Записать эпитеты, сравнения и олицетворения из любых этих рассказов: Приёмыш, Бар??ос и Жулька, Выскочка, Кабан, Стрижонок Скрип. Помогите пожалуйста умоляю срочно надо!

Литература

Записать эпитеты, сравнения и олицетворения из любых этих рассказов: Приёмыш, Бар??ос и Жулька, Выскочка, Кабан, Стрижонок Скрип. Помогите пожалуйста умоляю срочно надо!

Автор: Гость