Записать эпитеты, сравнения и олицетворения из любых этих рассказов: Приёмыш, Бар??ос и Жулька, Выскочка, Кабан, Стрижонок Скрип. Помогите пожалуйста умоляю срочно надо!

Литература
Записать эпитеты, сравнения и олицетворения из любых этих рассказов: Приёмыш, Бар??ос и Жулька, Выскочка, Кабан, Стрижонок Скрип. Помогите пожалуйста умоляю срочно надо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кабан: старые отваливаются, а новые вырастают, снчала мчгкие, тёплые, живые, не рога, а крованой какой то студень в кожанлм пушистом чехле ( савнение)
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