Составить рассказ про имя существительное
Русский язык
Составить рассказ про имя существительное
Ответ(ы):
Гость:
Имя существительное это самостоятельная часть речи, которая отвечает на вопросы кто? что?. Имя существительное изменяется по родам, числам, падежам, временам. Имя существительное бывает простое и сложное например:сенокос, пулемёт, газонокосилка. Имена существительные бывают собственные и нарицательные- например: Марина, река Жайык,город Москва. Ещё они бывают одушевлённые и неодушевлённые- например: доктор, щенок, тигр, дерево, куст.
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