ВЫПИШИ ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ А А ФЕТА НА РАССВЕТЕ СЛОВА И СОЧЕТАНИЯ СЛОВ КОТОРЫЕ ПОМОГ??И ПОЭТУ ПРЕВРАТИТЬ НЕЖИВЫЕ СУЩЕСТВА
Литература
ВЫПИШИ ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ А А ФЕТА НА РАССВЕТЕ СЛОВА И СОЧЕТАНИЯ СЛОВ КОТОРЫЕ ПОМОГ??И ПОЭТУ ПРЕВРАТИТЬ НЕЖИВЫЕ СУЩЕСТВА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как стих хоть называется?
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