ВЫПИШИ ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ А А ФЕТА НА РАССВЕТЕ СЛОВА И СОЧЕТАНИЯ СЛОВ КОТОРЫЕ ПОМОГ??И ПОЭТУ ПРЕВРАТИТЬ НЕЖИВЫЕ СУЩЕСТВА

Литература

ВЫПИШИ ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ А А ФЕТА НА РАССВЕТЕ СЛОВА И СОЧЕТАНИЯ СЛОВ КОТОРЫЕ ПОМОГ??И ПОЭТУ ПРЕВРАТИТЬ НЕЖИВЫЕ СУЩЕСТВА

Автор: Гость