Как буде по английський мисто буча

Английский язык
Как буде по английський мисто буча
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Гость:
По английски мисто буча будет-misto Bucha
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