Битва на Курской дуге началась 5 июле 1943 года закончилась 21 того же года и в честь победы был дан первый Салют Сколько дней длилась битва на Курской дуге Сколько дней прошло от первого салюта до дня Победы

Математика

Битва на Курской дуге началась 5 июле 1943 года закончилась 21 того же года и в честь победы был дан первый Салют Сколько дней длилась битва на Курской дуге Сколько дней прошло от первого салюта до дня Победы

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