Битва на Курской дуге началась 5 июле 1943 года закончилась 21 того же года и в честь победы был дан первый Салют Сколько дней длилась битва на Курской дуге Сколько дней прошло от первого салюта до дня Победы
Математика
Битва на Курской дуге началась 5 июле 1943 года закончилась 21 того же года и в честь победы был дан первый Салют Сколько дней длилась битва на Курской дуге Сколько дней прошло от первого салюта до дня Победы
Ответ(ы):
Гость:
Закончилась 23 августа 1943 г. Сколько дней длилась Битва = ? Вычитаем даты - для этого пишем в ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ 1943.08.23 - 1943.07.05 = ? 1943-1943 = 0 лет 8 - 7 = 1 мес 23 - 05 = 18 дней. ОТВЕТ: Битва длилась 1 месяц и 18 дней. или 49 дней До Дня Победы оставалось = ? 1945.05.09 - 1943.08.23 = 1 год 8 месяцев 16 дней. ОТВЕТ расчет рисунке. - или 625 дней
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