Помогите пожалуйста решить уравнение гидролиза- СuCl2, Na2SiO2, (двойки маленькие внизу должны быть)

Химия

Помогите пожалуйста решить уравнение гидролиза- СuCl2, Na2SiO2, (двойки маленькие внизу должны быть)

Автор: Гость