Помогите пожалуйста решить уравнение гидролиза- СuCl2, Na2SiO2, (двойки маленькие внизу должны быть)

Химия
Помогите пожалуйста решить уравнение гидролиза- СuCl2, Na2SiO2, (двойки маленькие внизу должны быть)
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