Как будит по английсски караганда

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Как будит по английсски караганда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так и будет: Karaganda
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