Яка форма дієслова є початковою ?
Українська мова
Яка форма дієслова є початковою ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Інфинитив - це початкова форма дієслова, відповідає на питання що робити, що зробити. Наприклад, дієслово працювала. Початкова форма цього дієслова - працювати.
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