В понедельник в кассе было продано 24 лотерейных билета, во вторник - на 2,5 билетов больше, чем в понедельник, а в среду - в 7 раз меньше, чем во вторник. сколько всего билетов было проданр за 3 дня.
Математика
В понедельник в кассе было продано 24 лотерейных билета, во вторник - на 2,5 билетов больше, чем в понедельник, а в среду - в 7 раз меньше, чем во вторник. сколько всего билетов было проданр за 3 дня.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). 24 + 25 = 49 (билетов) - во вторник 2). 49 : 7 = 7 (билетов) - в среду 3). 24 + 49 + 7 = 80 (билетов) - за три дня Ответ: 80 билетов было продано за 3 дня
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