В понедельник в кассе было продано 24 лотерейных билета, во вторник - на 2,5 билетов больше, чем в понедельник, а в среду - в 7 раз меньше, чем во вторник. сколько всего билетов было проданр за 3 дня.

Математика

В понедельник в кассе было продано 24 лотерейных билета, во вторник - на 2,5 билетов больше, чем в понедельник, а в среду - в 7 раз меньше, чем во вторник. сколько всего билетов было проданр за 3 дня.

Автор: Гость