Пожалуйста напишите сообщение о вологде и о москве срочно!!!

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Вологда Город был основан в 1147 году - первые упоминания о Вологде. Выгодное географическое расположения славного града Вологды, привело к тому что город стал важным торговым центром на Европейском севере. Многочисленные суда по Сухоне и Северной Двине везли в Вологду различные товары. Важнейшую роль в планах царя Ивана Грозного занимала Вологда. Многие старые издания писали от том, что царь Иван грозный стремился создать Вологду столицей Руси. Неоднократно бывал в Вологде и великий государь Петр I . Первый раз он посетил город в 1962 году. В дальнейшем Петр использовал наших мастеров для строительства флота. Самым знаменитым и посей день является в Вологде, Вологодский кремль и софийский собор. Софийский собор Вологды был построен в 1568-1570 годы по образцу Московского успенского собора. В годы войны Вологда была перевалочной базой военных сил. Многочисленное количество Вологодских солдат удостоены почетных званий за доблесть, проявленную в годы великой отечественной войны. Сейчас Вологда это богатый русский город история, которого насчитывает много страниц летописи. Москва Москва – столица нашей Родины! С таким некогда, на протяжении многих десятилетий, утверждением жили десятки миллионов людей на многонациональной территории бывшего Советского союза. Воистину один крупнейших городов мира, с населением – свыше 10 млн. человек, и площадью до 1000 кв. км. Москва – сердце России, ее срединный город. История Москвы неотделима от судеб России. Здесь, в междуречье Волги и Оки, Москва возглавила процесс складывания русской государственности, что сопровождалось длительной и упорной борьбой против золотоордынного ига. Много событий пронеслось над Москвой за восемь с лишним веков ее истории — трагических, о которых современники писали: "слезы лились как речные струи", и радостных, когда "слава гремела по всей земле Русской". Москва — древний и вечно юный город, всегда игравший ведущую роль в развитии культуры, город всемирно известных памятников архитектуры, город новых современных магистралей и площадей. В Москве жили и работали многие виднейшие политические деятели и деятели литературы, искусства, науки и техники. Москва — город музеев и театров, библиотек и спортивных сооружений, двери которых широко открыты для москвичей и гостей столицы. Русское государство иностранцы тогда нередко именовали Московией, а жителей страны – московитами. Они сравнивали Москву с Лондоном и Парижем. Но она была и осталась Москвой со своим, только ей присущим величавым обликом и героической славой.Москва - один из самых красивых городов России - занимает важное место в промышленной, научной и культурной жизни страны. Некоторые музеи Москвы знамениты на весь мир: это Третьяковская галерея, в которой находится богатейшая коллекция русского изобразительного искусства, Государственный исторический музей, музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и многие другие. Отличительная черта Москвы - радиально-кольцевая планировка, сложившаяся в конце 16 века, а также ландшафт с холмистым рельефом и крутыми изгибами Москвы-реки. Кремль, Арбат, Новодевичий монастырь, Поклонная гора, Красная площадь - в Москве сохранилось множество уникальных историко-архитектурных памятников. Москвичи с любовью называют столицу "Москвой Златоглавой". Это название как нельзя лучше подходит городу, в котором на протяжении веков возводились величественные соборы и церкви. Многие храмы столицы настолько уникальны, что специалисты выделяют особый стиль, получивший название "московской церковной архитектуры", во многом определивший развитие храмостроительства в России. Самыми известными храмами Москвы являются собор Василия Блаженного и восстановленный храм Христа Спасителя.