Пословицы + из значение = КРАТКО КРАТКО

Гость: Гость:

1.сколько волка не корми, он всё равно в лес смотрит- всё чтобы человек не сделал для кого-то, тот все равно тянется в свою слабоду. 2. не имей 100 рублей, а имей 100 друзей- лучше иметь много друзей, чем просто бумажку денег.