Пословицы + из значение = КРАТКО КРАТКО
Литература
Пословицы + из значение = КРАТКО КРАТКО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.сколько волка не корми, он всё равно в лес смотрит- всё чтобы человек не сделал для кого-то, тот все равно тянется в свою слабоду. 2. не имей 100 рублей, а имей 100 друзей- лучше иметь много друзей, чем просто бумажку денег.
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