Сравни два рекламных объявления производителей. lt;lt;Связь-банкgt;gt;.Вклады.Связ?? стабильности и перемен к лучшему.Широкий выбор подходящих Вам вкладов для воплощения Ваших будущих идейgt;gt; lt;lt;Скайлинкgt;gt;Сотовая мо...
Обществознание
Сравни два рекламных объявления производителей. lt;lt;Связь-банкgt;gt;.Вклады.Связ?? стабильности и перемен к лучшему.Широкий выбор подходящих Вам вкладов для воплощения Ваших будущих идейgt;gt; lt;lt;Скайлинкgt;gt;Сотовая мобильная связь.У нас всё по-честному.10 копеек после первой минуты разговора.Тариф lt;lt;Дешевле некудаgt;gt;.Спрашивайте во всех салонах сотовой связиgt;gt; Обьясни,на какую группу потребиьелей рассчитана эта информация.Какие новые потребности населения в товарах и услугах она создает?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очевидно, что оба рекламных объявления рекламируют свою "продукцию"- " сотовую связь". Группа потребителей - молодёжь, мобильный " средний класс". Потребность: в более быстром реагировании рынка на потребности населения.
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