Сравни два рекламных объявления производителей. lt;lt;Связь-банкgt;gt;.Вклады.Связ?? стабильности и перемен к лучшему.Широкий выбор подходящих Вам вкладов для воплощения Ваших будущих идейgt;gt; lt;lt;Скайлинкgt;gt;Сотовая мо...

Обществознание

Сравни два рекламных объявления производителей. lt;lt;Связь-банкgt;gt;.Вклады.Связ?? стабильности и перемен к лучшему.Широкий выбор подходящих Вам вкладов для воплощения Ваших будущих идейgt;gt; lt;lt;Скайлинкgt;gt;Сотовая мобильная связь.У нас всё по-честному.10 копеек после первой минуты разговора.Тариф lt;lt;Дешевле некудаgt;gt;.Спрашивайте во всех салонах сотовой связиgt;gt; Обьясни,на какую группу потребиьелей рассчитана эта информация.Какие новые потребности населения в товарах и услугах она создает?

Автор: Гость