8 Тонн минус 470 плюс 6 Тонн 58 кг

Математика
8 Тонн минус 470 плюс 6 Тонн 58 кг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 в этом примере будет13588 кг
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