Как будут звучать английсские слова (напишите русскими звуками ) например: swim-свим. science museums worth microchips exhibitions future
Английский язык
Как будут звучать английсские слова (напишите русскими звуками ) например: swim-свим. science museums worth microchips exhibitions future
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сайнс мьюзем Вос Майкрочипс Эксибишнс Фъюче
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Обществознание
В стране Калифорнии насчитывается 76млн.человек в трудоспособном возрасте.Из них 30 млн не работают и не ищут работу(домохозяйки,инвалиды,пенсионер...
Математика
Английский язык