Как будут звучать английсские слова (напишите русскими звуками ) например: swim-свим. science museums worth microchips exhibitions future

Английский язык
Как будут звучать английсские слова (напишите русскими звуками ) например: swim-свим. science museums worth microchips exhibitions future
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