Как была устроена хозяйственная жизнь?

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Говоря о труде как факторе производства, мы имеем в виду деятельность людей по производству товаров и услуг путем использования их физических и умственных возможностей, а также навыков, приобретенных в результате обучения и опыта работы. Это означает, что объем трудовых ресурсов общества, зависит от численности трудоспособного населения страны и количества времени, которое это население может отработать за год. Говоря о земле как факторе производства, мы подразумеваем все виды природных ресурсов, имеющихся на планете и пригодных для производства экономических благ. Размеры отдельных элементов природных ресурсов обычно выражаются площадями земель того или иного назначения, объемами водных ресурсов или полезных ископаемых в недрах. Говоря о капитале, им имеем в виду весь производственно-технический аппарат, который люди создали для увеличения своих сил и расширения возможностей изготовления, необходимых благ. Проще говоря, капитал состоит из здании и сооружений производственного назначения, станков и оборудования, железных дорог и портов, складов и трубопроводов, т. е. всего необходимого для реализации современных технологии производства товаров или услуг. Объем капитала обычно измеряют его суммарной денежной стоимостью. Рассмотрим простейшую ситуацию: Вы решили сделать столбики для калитки. Что для этого понадобится? Прежде всего – древесина, например ствол сухого деревца. Затем инструмент – топор и пила. Наконец, собственные силы и время. Все вместе это ещё можно назвать экономические ресурсы. Ствол деревца – это представитель огромного множества разнообразных природных ресурсов, которые люди используют в своей хозяйственной деятельности. Топор и пила – представители того ресурса, который обычно называют капиталом, от термин происходит от латинского caput, что значит «голова». Со временем слово «капитал» стало обозначать «главная часть», «главная сумма» и его стали употреблять как общее название всех тех приспособлений, с помощью которых люди получают свой доходы. Например, когда владелец «Газели» за плату подвозит на ней людей с вещевой ярмарки к вокзалу, то он использует машину именно в качестве капитала. И точно таким же капиталом для владельца нефтяной компании «Лукойл» являются установки для добычи и транспортировки нефти. Иными словами, термином «капитал» как в русском, так и во многих европейских языка принято обозначать все инструменты, машины и сооружения, используемые для производства благ. Усилия, которые вам придется потратить на то, чтобы с помощью капитала превратить природный ресурс – ствол деревца – в столбик калитки, тоже экономический ресурс. Его принято называть трудом. Конечно, названные типы ресурсов используются для производства разных товаров и услуг в разной пропорции. Изготовление некоторых товаров требует, прежде всего, природных ресурсов (например, для производства натурального каучука нужен, главным образом, сок деревьев- каучуконосов). А в производстве услуг (скажем, стрижки волос) задействованы преимущественно затраты труда.