Как была устроена хозяйственная жизнь?

История
Как была устроена хозяйственная жизнь?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Говоря о труде как факторе производства, мы имеем в виду деятельность людей по производству товаров и услуг путем использования их физических и умственных возможностей, а также навыков, приобретенных в результате обучения и опыта работы. Это означает, что объем трудовых ресурсов общества, зависит от численности трудоспособного населения страны и количества времени, которое это население может отработать за год. Говоря о земле как факторе производства, мы подразумеваем все виды природных ресурсов, имеющихся на планете и пригодных для производства экономических благ. Размеры отдельных элементов природных ресурсов обычно выражаются площадями земель того или иного назначения, объемами водных ресурсов или полезных ископаемых в недрах. Говоря о капитале, им имеем в виду весь производственно-технический аппарат, который люди создали для увеличения своих сил и расширения возможностей изготовления, необходимых благ. Проще говоря, капитал состоит из здании и сооружений производственного назначения, станков и оборудования, железных дорог и портов, складов и трубопроводов, т. е. всего необходимого для реализации современных технологии производства товаров или услуг. Объем капитала обычно измеряют его суммарной денежной стоимостью. Рассмотрим простейшую ситуацию: Вы решили сделать столбики для калитки. Что для этого понадобится? Прежде всего – древесина, например ствол сухого деревца. Затем инструмент – топор и пила. Наконец, собственные силы и время. Все вместе это ещё можно назвать экономические ресурсы. Ствол деревца – это представитель огромного множества разнообразных природных ресурсов, которые люди используют в своей хозяйственной деятельности. Топор и пила – представители того ресурса, который обычно называют капиталом, от термин происходит от латинского caput, что значит «голова». Со временем слово «капитал» стало обозначать «главная часть», «главная сумма» и его стали употреблять как общее название всех тех приспособлений, с помощью которых люди получают свой доходы. Например, когда владелец «Газели» за плату подвозит на ней людей с вещевой ярмарки к вокзалу, то он использует машину именно в качестве капитала. И точно таким же капиталом для владельца нефтяной компании «Лукойл» являются установки для добычи и транспортировки нефти. Иными словами, термином «капитал» как в русском, так и во многих европейских языка принято обозначать все инструменты, машины и сооружения, используемые для производства благ. Усилия, которые вам придется потратить на то, чтобы с помощью капитала превратить природный ресурс – ствол деревца – в столбик калитки, тоже экономический ресурс. Его принято называть трудом. Конечно, названные типы ресурсов используются для производства разных товаров и услуг в разной пропорции. Изготовление некоторых товаров требует, прежде всего, природных ресурсов (например, для производства натурального каучука нужен, главным образом, сок деревьев- каучуконосов). А в производстве услуг (скажем, стрижки волос) задействованы преимущественно затраты труда.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Составте список водных объектов вашего края
Ответить
Математика
Как найти масштаб если известно длинна и ширина на местности
Ответить
Математика
В сплаве определённой массы медь,аллюминий и марганец содержаться в отношении 17:4:1. Во втором сплаве такой же массы ,в отношении 181:16:3, одного...
Ответить
Українська мова
Як пояснити це прислівя на олімпіаді імені яцика???
Ответить
Биология
Особенности строения корневой системы у липы
Ответить