Как быстро выучить стих скажите пожалуйста

Литература
Как быстро выучить стих скажите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По кусочкам читаешь 4 раза очень быстро, вникая и четко. потом 2 раз медленно и наизусть, потом все вмете плохо я объясняю
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