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Как человек использует капусту?
Биология
Как человек использует капусту?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В качестве еды,готовит из нее салаты,супы и различные блюда
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