Помогите! Сходства и различия русских и германских школ (15 предложений... на немецком)

In Russland ist der erste Schultag immer der 1. September. In Deutschland enden die Sommerferien im August und je nach Bundesland zu verschiedenen Zeiten. В России первый день школы всегда первого сентября. В Германии летние каникулы кончаются в августе и в зависимости от федеральной земли, в разных числах. Nach russischer Tradition lauten ein Schuler der elften Klasse und eine Schulerin der ersten Klasse die erste Klingel. По традиции в России ученик одиннадцатого класса и ученица первого класса подают первый звонок: звонят в колокольчик. Nach dem ersten September ubernehmen die Schulklassen der Reihe nach einen „Ordnungsdienst". In der deutschen Schule gibt es so etwas nicht. В России после первого сентебря классы по очереди начинают так называемое «дежурство». В немецких школах подобных «дежурств» нет. Mit Beginn der verregneten herbstlichen Tagen mussen die russischen Schuler Wechselschuhe mitbringen. С приходом осенних дождливых дней в России ученикам приходится носить сменную обувь. In der russischen Schule muss man nicht nur lernen, sondern auch sich an verschiedenen Veranstaltungen beteiligen: z.B. im Herbst am „Herbstball“, im Winter an der Weihnachtsfeier, der “Neujahrsfeier“ und am „Valentinstag“. Im Fruhling am 1. April und, selbstverstandlich am „Letzten Klingeln“ В российской школе надо не только учиться, но также готовиться к разным мероприятиям. Например, осенью - «Осенний бал», зимой: «Рождество», «Новый год» и «День влюблённых» (День Валентина), весной: «День смеха» (1-ого апреля) и, конечно, «Последний звонок» In den langen Pausen mussen die deutschen Schuler die Schule unbedingt verlassen und auf den Hof gehen, in der russischen Schule mussen in den Pausen nur die Klassenraume verlassen werden. Во время больших перемен немецкие школьники обязательно выходят из школьного здания на школьный двор. В русской школе школьники должны лишь покинуть класс. In russischen Schulen ist Mathematik schwieriger, in deutschen Schulen sind es dafur die Fremdsprachen. Au?erdem gibt es an den deutschen Schulen mehr Ausrustungen fur chemische Experimente. В русских школах сложнее математика, а в немецких – иностранные языки. Еще в немецкой школе больше различных приборов для химических экспериментов. So wie am ersten September die erste Klingel, ertont es am 25. Mai das letzte Klingelzeichen. Также как первого сентября «Первый звонок», звучит в России ежегодно 25 мая «Последний звонок». In Russland dauern die Sommerferien drei Monate, in Deutschland sind es nur anderthalb Monate. Летние каникулы в русских школах длятся 3 месяца, в немецких школах - только полтора месяца. Источник: http://startdeutsch.ru/poleznoe/temy/233-razlichiya-russkoj-i-nemetskoj-shkoly-na-nemetskom-s-perevodom