РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! СРОЧНО.. ПОМОГИТЕ! Мальчик вышел из школы и пошел домой. Первый километр пути он повышал за 0,2 ч, а оставшиеся 2 км его подвез на велосипеде друг, затратив на это 0,1 ч. С какой средней скоростью двигался м...

Физика

РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! СРОЧНО.. ПОМОГИТЕ! Мальчик вышел из школы и пошел домой. Первый километр пути он повышал за 0,2 ч, а оставшиеся 2 км его подвез на велосипеде друг, затратив на это 0,1 ч. С какой средней скоростью двигался мальчик?

Автор: Гость