РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! СРОЧНО.. ПОМОГИТЕ! Мальчик вышел из школы и пошел домой. Первый километр пути он повышал за 0,2 ч, а оставшиеся 2 км его подвез на велосипеде друг, затратив на это 0,1 ч. С какой средней скоростью двигался м...
Физика
РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! СРОЧНО.. ПОМОГИТЕ! Мальчик вышел из школы и пошел домой. Первый километр пути он повышал за 0,2 ч, а оставшиеся 2 км его подвез на велосипеде друг, затратив на это 0,1 ч. С какой средней скоростью двигался мальчик?
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Общая формула средней скорости: Вычислим:
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