Воспользовавшись дополнительными источниками информации,сравните средние радиусы орбит планет-Венеры,Земли,Марса,а также периоды их вращения вокруг Солнца .Определите скорости движения этих планет относительно Солнца.

Физика
Воспользовавшись дополнительными источниками информации,сравните средние радиусы орбит планет-Венеры,Земли,Марса,а также периоды их вращения вокруг Солнца .Определите скорости движения этих планет относительно Солнца.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радиус Венеры и Земли примерно равны ,а радиус Марса составляет 53%от радиуса Земли,Земля вращается вокруг солнца за 1 год
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