В магазине есть гири массой 1 кг 2кг и 5кг. С помощью каких гирь можно взвесить на ве??ах 2 кг крупы?
Математика
В магазине есть гири массой 1 кг 2кг и 5кг. С помощью каких гирь можно взвесить на ве??ах 2 кг крупы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С помощью 2 килограмм.Потому что это веси и нужно что бы они были на одном уровне !
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