Допоможіть Будь ласка потрібно написати Твір,,Мої враження до казок Андерсена
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Допоможіть Будь ласка потрібно написати Твір,,Мої враження до казок Андерсена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мені дуже подобаються казки Андерсена. Моя найулюбленіша казка це ___. У цій казці розповідається про ___. Мій улюблений момент це ___. У Андерсена ще є й другі цікаві казки, наприклад : ___, ___ та ___. Мабуть, Ганс Крістіан Андерсен, найкращий письменник у світі.
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