В первом шкафу было в 4 раза меньше книг, чем во втором. Когда в первый шкаф постави??и 17 книг, а из второго взяли 25 книг, в шкафах книг стало поровну. Сколько книг было в каждом шкафу сначало?
Математика
В первом шкафу было в 4 раза меньше книг, чем во втором. Когда в первый шкаф постави??и 17 книг, а из второго взяли 25 книг, в шкафах книг стало поровну. Сколько книг было в каждом шкафу сначало?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х книг было в 1 шкафу 4х книг было во 2 шкафу х + 17 книг стало в 1 шкафу 4х - 25 стало во 2 шкафу. ПО условию известно, что огда в первый шкаф положили 17 книг,а из второго взяли 25,то в обоих шкафах стало поровну. 4х - 25 = х + 17 4х - х = 17 + 25 3х = 42 х = 14 14 книг было в 1 шкафу 4 * 14 = 56 книг было во 2 шкафу
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