Дайте пожалуйста ответы на определения!!!!)))))))))))))
Биология
Дайте пожалуйста ответы на определения!!!!)))))))))))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Паразиты - это организмы , питающиеся другими организмами, атакже используя этот организм как среду обитания паутина - это секрет паутинных желез, после выделения застывает в форме нитей хищники - животные или растения питающиеся живыми организмами легочные мешки и трахеи - органы дыхательной системы у паукообразных
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