Пожалкйста помогите сделать 2,4,5,даже ученый не знает как делать,ко всем заданием надо рисунки
Алгебра
Пожалкйста помогите сделать 2,4,5,даже ученый не знает как делать,ко всем заданием надо рисунки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Держи второй 4 аналогично, рисуешь две таблички и по ним строишь две прямые В 5 y=-7x, так как b=-15 и отвечает за ось оу, то нужно обратить b в ноль, т.е. избавиться от него
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