Масса некоторого вещества, взятого в объёме 0.2см³ равна 3.86г Что это за вещество
Физика
Масса некоторого вещества, взятого в объёме 0.2см³ равна 3.86г Что это за вещество
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ρ = m/V = 3,86 : 0,2 = 19,3 (г/см³) - это плотность золота.
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