Какие способы словообразования этих слов ? Развлекательный ,смертельный,мучительный,общительный,скромник,труженик ,путаник,учительство,правительство,представительство.
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Какие способы словообразования этих слов ? Развлекательный ,смертельный,мучительный,общительный,скромник,труженик ,путаник,учительство,правительство,представительство.
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Гость:
Суффиксальный способ
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