Какие способы словообразования этих слов ? Развлекательный ,смертельный,мучительный,общительный,скромник,труженик ,путаник,учительство,правительство,представительство.

Русский язык
Какие способы словообразования этих слов ? Развлекательный ,смертельный,мучительный,общительный,скромник,труженик ,путаник,учительство,правительство,представительство.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суффиксальный способ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите пожалуйста сочиние-описание действий. На любую тему, можно например "Как я готовлю блины". Только пожалуйста не с интернета, а самому. А т...
Ответить
Английский язык
Зделайте задание и поспишити
Ответить
Химия
Чему равна молярная масса (г/ моль) нитрата железа? 14:номерок
Ответить
Українська мова
Синтаксичний розбір речення Щастя неможливе без блакитного неба над головою,переливчастого співу птахів,наповненого хвоєю повітря,квітучих садів і ...
Ответить
Английский язык
Напиши слова в нужном столбике. раскрас
Ответить