Синтаксичний розбір речення Щастя неможливе без блакитного неба над головою,переливчастого співу птахів,наповненого хвоєю повітря,квітучих садів і домівки
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Синтаксичний розбір речення Щастя неможливе без блакитного неба над головою,переливчастого співу птахів,наповненого хвоєю повітря,квітучих садів і домівки
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Підмет-Щастя Присудок-неможливе (виражене прикметником) Без блакитного неба-додаток (-----) Над головою-обставина (-.-.-.-) Переливчастого-означення Співу птахів-додаток Наповненого хвоєю повітря-обставина (зворот) Квітучих-означення Садів і домівки-додатки Речення-Розповідне,неокличне,двоскладне,повне,ускладнене однорідними членами речення та дієприслівниковим зворотом.Поширене)
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