Синтаксичний розбір речення Щастя неможливе без блакитного неба над головою,переливчастого співу птахів,наповненого хвоєю повітря,квітучих садів і домівки

Гость: Гость:

Підмет-Щастя Присудок-неможливе (виражене прикметником) Без блакитного неба-додаток (-----) Над головою-обставина (-.-.-.-) Переливчастого-означення Співу птахів-додаток Наповненого хвоєю повітря-обставина (зворот) Квітучих-означення Садів і домівки-додатки Речення-Розповідне,неокличне,двоскладне,повне,ускладнене однорідними членами речення та дієприслівниковим зворотом.Поширене)