Ключевые эпизоды с участим Дубровского младшего и князя Верейского

Гость: Гость:

Не очень помню но Дубровский встречается с князем Верейским когда Мария вышла за этого князя и Дубровский пришёл её спасать,но она сказала то что брак нарушить нельзя она уже богу поклялась. И тогда Дубровский с разбитым сердцем уезжает за границу.