Ключевые эпизоды с участим Дубровского младшего и князя Верейского
Литература
Ключевые эпизоды с участим Дубровского младшего и князя Верейского
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не очень помню но Дубровский встречается с князем Верейским когда Мария вышла за этого князя и Дубровский пришёл её спасать,но она сказала то что брак нарушить нельзя она уже богу поклялась. И тогда Дубровский с разбитым сердцем уезжает за границу.
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