Напишите пожалуйста сочиние-описание действий. На любую тему, можно например "Как я готовлю блины". Только пожалуйста не с интернета, а самому. А то я написала, а мне говорит "нет описания действий". Так что кому не сложно, пом...

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Напишите пожалуйста сочиние-описание действий. На любую тему, можно например "Как я готовлю блины". Только пожалуйста не с интернета, а самому. А то я написала, а мне говорит "нет описания действий". Так что кому не сложно, помогите пожалуйста!) ПОБЫСТРЕЕ ПОЖАЛУЙСТА) ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! :*
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Как я играю с собачкой" Я очень люблю собак.Мою зовут Джессика.Я очень люблю с ней играть. Я играю с ней в мяч.Сначала мы прорабатываем команды:голос,сидеть,лежать.А затем я кидаю мычик.Она мне его приносит. (ПРОСТИТЕ,ЧТО ТАК МАЛО,НО БОЛЬШЕ,ЧЕСНО ГОВОРЯ,ПРИДУМАТЬ НЕ МОГУ.НАДЕЮСЬ,ХОТЬ ЧЕМ-ТО ПОМОГЛА.ЕЩЁ РАЗ ИЗВЕНИТЕ.)
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