Напишите пожалуйста сочиние-описание действий. На любую тему, можно например "Как я готовлю блины". Только пожалуйста не с интернета, а самому. А то я написала, а мне говорит "нет описания действий". Так что кому не сложно, пом...

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Напишите пожалуйста сочиние-описание действий. На любую тему, можно например "Как я готовлю блины". Только пожалуйста не с интернета, а самому. А то я написала, а мне говорит "нет описания действий". Так что кому не сложно, помогите пожалуйста!) ПОБЫСТРЕЕ ПОЖАЛУЙСТА) ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! :*

Автор: Гость