РЕШИТЕ ПРОШУ!!!Я СПАТЬ ХОЧУ РЕШИТЕ ЗАДАЧУ ПО ГЕОМЕТРИИ 7 КЛАСС
Геометрия
РЕШИТЕ ПРОШУ!!!Я СПАТЬ ХОЧУ РЕШИТЕ ЗАДАЧУ ПО ГЕОМЕТРИИ 7 КЛАСС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 49,49,131,131 2)62,62,118,118 3)90 каждый 4)74,74,106,106 Каждые два будут равны как вертикальные, а также вывести это можно зная что сумма смежных углов 180 Ложись спать)
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