Дано три вершины параллелограмма АВСД: В (-1;7), С (7;3), Д (5;-1) 1)Найдите координаты то??ки К пересечения диагоналей и координаты четвертой вершины параллелограмма.

Математика
Дано три вершины параллелограмма АВСД: В (-1;7), С (7;3), Д (5;-1) 1)Найдите координаты то??ки К пересечения диагоналей и координаты четвертой вершины параллелограмма.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть А(х;у). Тогда вектор АВ= вектору DC. Перейдем к координатам векторов: АВ={-1-x;7-y}, DC={7-5;3-(-1)={2;4}.  Приравниваем координаты; -1-х=2 и 7-у=4. х=-3, у=3. А(-3,3).  Точка М-пересечения диагоналей = середина отрезка АС. Ее координаты ищем по формуле координат середины х=(-3+7)/2=2,у=(3+3)/2=3. М(2,3).
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