Дано три вершины параллелограмма АВСД: В (-1;7), С (7;3), Д (5;-1) 1)Найдите координаты то??ки К пересечения диагоналей и координаты четвертой вершины параллелограмма.

Математика

Дано три вершины параллелограмма АВСД: В (-1;7), С (7;3), Д (5;-1) 1)Найдите координаты то??ки К пересечения диагоналей и координаты четвертой вершины параллелограмма.

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