Как человек использует капусту? Биология 11 класс. Я подозреваю, что ответ не может быть таким банальным
Биология
Как человек использует капусту? Биология 11 класс. Я подозреваю, что ответ не может быть таким банальным
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Используется в народной медицине
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
В первом шкафу было в 4 раза меньше книг, чем во втором. Когда в первый шкаф постави??и 17 книг, а из второго взяли 25 книг, в шкафах книг стало по...
Английский язык
Словосочетания с go to school,с have lessons,do my homework,go out with friends ,watch TV , listen to music,help my perents around the house.
Русский язык