5продуктов срок хранения
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5продуктов срок хранения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молоко 5 дн кефир 1 неделя булочка 4 дн колбаса 1 неделя йогурт 3-15 дн
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