На пружину действует сила 20 Н, под действием которой она удлиняется на 4 см.Определите ее жесткость.
Физика
На пружину действует сила 20 Н, под действием которой она удлиняется на 4 см.Определите ее жесткость.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fупр=k* дельта x дельта x-удлинение k-жесткость k=F/дельта x k=20H/ 4 cм= 5 H/см
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