Как делается синтаксический разбор предложения?

Гость: Гость:

Инструкция 1 Дайте общую характеристику предложения: а) по цели высказывания (повествовательное, вопросительное или побудительное) ; б) по эмоциональной окраске (восклицательное или нет) ; в) по наличию грамматических основ (простое или сложное) ; Если предложение простое, дополните следующими пунктами: г) по составу грамматической основы: двусоставное или односоставное (безличное, определенно-личное, неопределенно-личное, обобщенно-личное, назывное) ; д) полное или неполное; е) по наличию второстепенных (распространенное или нераспространенное) . 2 Если предложение простое, расскажите о его строении: а) разберите по членам и определите, какими частями речи они выражены; б) укажите, чем осложнено предложение (однородные члены; сравнительные обороты; прямая речь; обособленные определения, выраженные причастным оборотом, и т. п.) . 3 Расскажите о строении сложного предложения: а) определите вид (союзное, бессоюзное или с различными видами связи) и количество частей, из которых состоит сложное предложение. б) укажите в бессоюзном сложном предложении значение отношений между частями (последовательность, одновременность, противопоставление и т. д.) ; в) в союзном сложном предложении выделите союзы или союзные слова и охарактеризуйте их, определите вид (сложносочиненное или сложноподчиненное) : - в сложносочиненном определите вид сочинительных союзов и охарактеризуйте смысловые отношения между частями предложения (чередование, последовательность, одновременность, противопоставление) ; - в сложноподчиненном определите главное предложение, вид придаточного (изъяснительное, определительное, обстоятельственное места, времени и т. п. ) и способ подчинения (параллельное, последовательное, однородное) . 4 Составьте схему предложения, объясните постановку знаков препинания.